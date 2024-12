Ferzan Ozpetek torna a teatro con i suoi "fantasmi". Dopo il successo di "Mine vaganti" (2022) in scena al Teatro Manzoni di Milano, fino al 22 dicembre, c'è infatti un altro dei successi cinematografici del regista tra i più amati del nostro cinema, "Magnifica Presenza", adattamento scenico del suo film apparso in Italia del 2012.

"Spettacolo leggero e divertente", come lo descrive Serra Yilmaz, musa del regista e tra i protagonisti della pièce insieme a Tosca D'Aquino e Erik Tonelli: "Ma che non manca di far riflettere e, a tratti, anche di commuovere".