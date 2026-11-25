Ferzan Ozpetek riceverà la laurea magistrale honoris causa in "Digital Humanities, beni culturali e materie letterarie" giovedì 26 novembre all'Università Suor Orsola Benincasa alle pendici del Colle Sant'Elmo. Il riconoscimento gli sarà consegnato in un'aula magna scavata nel tufo, un'antica cittadella monastica del Seicento affacciata sul Golfo di Napoli e il Vesuvio a fare da sfondo, un luogo che sembra una inquadratura di una dei suoi famosi film.
In commissione ci saranno Luca Argentero, il produttore Premio Oscar Nicola Giuliano e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. "Il nostro percorso di laurea magistrale in "Digital Humanities, beni culturali e materie letterarie", che fonde gli studi letterari classici con le moderne tecniche di valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale - ha anticipato Paola Villani, direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche del Suor Orsola - trova in Ferzan Ozpetek un testimone esemplare come modello di narratore contemporaneo con una autorialità artistica dai mille colori che ha dato vita ad una galleria di narrazioni multimediali e multimodali, che spaziano dal cinema al teatro, dalla letteratura all'arte a tutto tondo". Secondo Villani, il suo "Napoli velata" "vale come una vera tesi di laurea in narratologia, perché ha superato molti stereotipi sulla città". Il nome di Ozpetek entrerà così in un albo d'oro molto ristretto, perché l'università concede questo riconoscimento con grande rigore.
Il nuovo film di Ferzan Ozpetek
Per il regista è un periodo felice anche sul grande schermo: il 17 dicembre arriva nelle sale "Nella gioia e nel dolore". È un racconto corale che ruota attorno ad Adriana Parigi, interpretata da Vanessa Scalera: una diva del cinema che comincia a rimettere in discussione molte delle sue scelte.
Il cast è ricchissimo. Accanto alla protagonista ci sono Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Angel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari e Milena Vukotic, insieme a molti altri interpreti. Completa il quadro la partecipazione amichevole di Amanda Lear.