In commissione ci saranno Luca Argentero, il produttore Premio Oscar Nicola Giuliano e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. "Il nostro percorso di laurea magistrale in "Digital Humanities, beni culturali e materie letterarie", che fonde gli studi letterari classici con le moderne tecniche di valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale - ha anticipato Paola Villani, direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche del Suor Orsola - trova in Ferzan Ozpetek un testimone esemplare come modello di narratore contemporaneo con una autorialità artistica dai mille colori che ha dato vita ad una galleria di narrazioni multimediali e multimodali, che spaziano dal cinema al teatro, dalla letteratura all'arte a tutto tondo". Secondo Villani, il suo "Napoli velata" "vale come una vera tesi di laurea in narratologia, perché ha superato molti stereotipi sulla città". Il nome di Ozpetek entrerà così in un albo d'oro molto ristretto, perché l'università concede questo riconoscimento con grande rigore.