Dopo un’inevitabile prima fase di incontro/scontro, fra Madame A e Antoine, mentre Parigi cambia stagioni attraverso le finestre di questa casa fatta a piramide (in cui la vita si inocula per forza di gravità), il rapporto cambia, diventa altro: addirittura “osceno” per la madre del ragazzino, che si immagina pose carnali tra i due ed è pronta a denunciare tutto alla polizia. Ma diventa invece appassionato, delicatissimo, di iniziazione alla vita. La musica non è quella del piano, a cui i due dovrebbero sedersi per suonare spartiti, ma è la sinfonia dell’esistenza, così com’è e così come si dovrebbe percepire. Madame A insegna al suo giovane “studente” che non contano tanto le note, quanto i silenzi tra l’una e l’altra (e il relativo significato che gli si riesce a dare).

Nel finale si accenna a un altro tema importante: l’eutanasia. Ma per Madame A - donna dalle sconfinate visioni, musicista dal senso del tempo perfetto - non è intesa come un addio tragico ma come una dipartita consapevole, lucida, dolce, viva. Sarà il suo lascito più importante, il suo più riuscito inno alla vita. Che cambierà per sempre quella di Antoine.