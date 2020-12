Fedez telefona alla polizia: “Mi inseguono”, è giallo sul pedinamento

Chi pedinava Fedez giovedì sera a Milano e perché? E’ giallo sulla vicenda che ha visto coinvolto il rapper che a bordo della sua potente auto stava rientrando a casa quando ha avvisato la polizia: “ C’è una macchina che mi sta seguendo ”. Come racconta il Corriere della Sera, la volante intercetta i due veicoli; il marito di Chiara Ferragni scende dall’auto e tira uno schiaffo al conducente dell’altro bolide.

Diversi punti però sono ancora da chiarire. Innanzitutto, a fare la telefonata alla polizia non è stato Fedez in persona. Lui ha avvisato casa dicendo di essere inseguito da circa 15 minuti da un’auto sconosciuta e il suo bodyguard (che non era con lui) ha chiamato il commissariato.

Gli agenti di una volante giovedì sera intercettano le auto di Fedez e del suo presunto inseguitore e le fermano per un controllo. Il rapper scende dall’auto e si dirige dal suo inseguitore chiedendogli perché lo inseguisse e gli tira uno schiaffo. Gli agenti riportano la calma e scoprono che sull’altra auto c’è un giovane di 19 che abita nella stessa zona e sta rincasando. Di mestiere fa l’investigatore privato per la società del padre. Fedez associa quel nome al racconto di un amico secondo cui starebbero facendo indagini sulle sue società all’estero. Allora era un vero pedinamento? Al momento non ci sarebbero denunce, ma la Questura di Milano sta cercando di chiarire la vicenda.

