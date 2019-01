Fedez e Ghali, botta e risposta social su “Airlines”

Del nuovo album di Fedez si è parlato ovunque. Venerdì pomeriggio la presentazione in piazza Duomo a Milano insieme alla moglie Chiara Ferragni, ora il giro per le città italiane e il tour. Ai colleghi però non è piaciuto. E così Ghali scrive un tweet secco: “Che noia Airlines”. Pochi minuti dopo, Gue Pequeno commenta aggiungendo le emoticon dell'aereo e della faccina assonnata. Fedez non attende e replica diplomaticamente con un cuore.

Sinceri e schietti, i rapper si confrontano pacatamente sui social. I fan un po' meno, visto che Ghali si è visto attaccato dai follower di Fedez in men che non si dica...