Fast Animals and Slow Kids, ecco il nuovo "Animali notturni": "Un viaggio di notte lungo strade deserte"

A due anni da "Forse non è la felicità", i Fast Animals and Slow Kids tornano in pista con "Animali notturni" , il loro quinto album, primo per una major, la Warner, in uscita il 10 maggio. Con il precedente lavoro la band perugina ha festeggiato i primi dieci anni di attività e ha chiuso idealmente la prima parte della carriera. Il nuovo lavoro, come raccontano in conferenza stampa, "esce da una comfort zone" ed evolve il loro sound verso un "driving rock americano tra Bruce Springsteen e War on Drugs", merito anche, della produzione di Matteo Cantaluppi , già artefice dell'esplosione itpop dei Thegiornalisti.

Il gruppo ha presentato alla stampa il nuovo disco con entusiasmo: "Per la prima volta dopo tanti anni siamo tornati a confrontarci con un produttore e per la prima volta siamo riusciti a realizzare davvero quello che avevamo in mente in termini sonori". In undici anni insieme hanno macinato tanta strada e tantissimo concerti animati dalla voglia di trasmettere qualcosa di autentico, come in questo disco che appare sincero e diretto, che potremmo definire della svolta, in cui i Fask si liberano del passato e smussano gli angoli e le ruvidità del loro punk, per un rock in versione pulita e più rotonda.



Per Aimone Romizi e soci: "Questo disco è il più scuro della nostra carriera e rappresenta una ricerca egocentrica di purezza. Dentro c'è la nostra vita. E ha una funzione un po' terapeutica, una sorta di quadro dove abbiamo messo dentro i nostri pensieri, positivi e negativi che siano."



Tecnicamente lo descrivono come "molto curato negli arrangiamenti e nella composizione dei pezzi. Abbiamo cercato di mantenere la soglia dell'attenzione alta, concentrandoci maggiormente sulla forma canzone".



Dal punto di vista stilistico invece lo hanno realizzato immaginandosi "in un'Arizona da percorrere in auto, un viaggio di notte, lungo strade deserte alla ricerca di una meta da raggiungere. Come riferimento abbiamo il driving rock americano che va da Bruce Spingsteen ai War on Drugs: tutti gli ascolti che in questi anni che ci hanno ispirato. Abbiamo incanalato e assimilato questi dischi facendoli nostri".



Il titolo "Animali notturni" raccontano essere "la sintesi dello stesso disco. Volevamo rappresentare le due anime del disco: quella degli animali notturni che vivono la notte al massimo facendo serata e senza pensieri e quella di chi invece si nasconde in casa con i proprio pensieri e la propria introspezione".