"Fantozzi" compie 50 anni e torna al cinema in versione restaurata

Il film racconta del ragionier Ugo Fantozzi, umile e sfortunato impiegato della Megaditta (la ItalPetrolCemeTermoTessilFarmoMetalChimica), perennemente vessato, servile nei confronti dei suoi superiori e ignorato dai propri colleghi, tanto da essere rimasto murato per sbaglio nei vecchi gabinetti dell’azienda per diciotto giorni senza che nessuno se ne accorgesse. E' sposato con la sfiorita Pina (Liù Bosisio) e padre della mostruosa Mariangela (Plinio Fernando). Ogni mattina deve far fronte a difficoltà e imprevisti per riuscire a timbrare il cartellino d’entrata. Fantozzi corteggia da anni una sua collega, la signorina Silvani (Anna Mazzamauro), e deve vedersela con il ragionier Filini (Gigi Reder), organizzatore di manifestazioni ricreative.





Il significato e le scene "Un vero e proprio eroe nazionale - spiegano dalla Cineteca bolognese - questo è stato fin dall'inizio Fantozzi, e continuerà a esserlo, perché quella straordinaria scintilla d'intelligenza da cui è nato non si è lasciata imbrigliare dalle circostanze dell'Italia degli anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta che viene ritratta: quelle, appunto, sono solo circostanze". Ma è l'invariabile e intramontabile natura dell'essere umano in società a essere incarnata nei secoli da Fantozzi, "dalla schiera di colleghi e capiufficio, archetipi ciascuno di qualche oscena disposizione (im)morale", viene sottolineato. E tutto questo viene ribaltato in chiave grottesca e ne esce un’infilata di sequenze la cui forza comica sembra non esaurirsi mai.