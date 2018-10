Fan Bingbing accusata di evasione per milioni di dollari: lei ricompare e si scusa

Il fisco le ha contestato il pagamento di 129 milioni di dollari e dopo mesi di silenzio l'attrice, modella e produttrice cinese è quindi ricomparsa su Weibo, il Twitter cinese, per riconoscere la propria colpa, chiedere ai suoi fan di perdonarla e presentare le proprie scuse "alla società, ai miei amici preoccupati, al pubblico e all'amministrazione fiscale nazionale". "Senza le buone politiche del Partito e del Paese, senza l'amorevole attenzione delle masse, non ci sarebbe Fan Bingbing", ha aggiunto. Stando a quanto riportato oggi da Xinhua, le autorità cinesi hanno stabilito che Fan e le sue aziende non avrebbero pagato decine di milioni di dollari di tasse, per cui l'attrice dovrà ora versare 883 milioni di yuan (129 milioni di dollari) in imposte dovute, multe e penali, per evitare così un procedimento penale. Secondo la rivista americana Forbes, nel 2017 Fan Bingbing è stata la star cinese più pagata, con entrate per 300 milioni di yuan (38 milioni di euro).