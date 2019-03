Fabrizio Moro torna con "Ho bisogno di credere"

"Ho fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato, perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo e se sono così forte lo devo solo al mio passato", Fabrizio Moro anticipa così su Instagram alcuni versi della nuova canzone. Il cantautore lancia il singolo "Ho bisogno di credere" che anticipa l'uscita del decimo album di inediti. Il brano sarà in radio da venerdì 15 marzo.