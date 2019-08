Fabio Camilli è figlio di Domenico Modugno: la Cassazione mette la parola fine a 18 anni di battaglie legali

Fabio è figlio della ballerina, coreografa e regista triestina Maurizia Calì, la "bellissima Kalì" di "Pasqualino Maragià" uno dei numerosi successi di Modugno. La sua battaglia legale è durata circa 18 anni e il verdetto sull'accertamento di paternità era avvenuto nella prima fase tramite il Tribunale di Roma il 22 gennaio 2014, successivamente alla decisione della Cassazione che, il 14 gennaio dello stesso anno, aveva convalidato il disconoscimento di paternità del genitore "legittimo" di Camilli, Romano Camilli.



"Il procedimento di riconoscimento di paternità della durata media di 4-5 anni si è trasformato per me in un percorso a ostacoli lungo 18 anni. Comunque ce l'ho fatta, è finita. Sono molte le persone che dovrò ringraziare per essermi state vicine in questi anni", ha aggiunto l'uomo.