"Abbiamo film dall’Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e dalla Germania. Inomma, da mezzo mendo. Quest’anno abbiamo visto più di ottanta film per selezionare il programma, tra anteprime e titoli in concorso. Tutte storie straordinarie e attuali: parlano di intelligenza artificiale, di crisi di coppia e di famiglia: quest’anno apriamo il festival con il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Un weekend artificiale. A giudicare le opere in concorso, un giuria di grandi nomi, il presidente è il regista Fausto Brizzi. Poi Yvonne Sciò, Paul Belmondo, figlio di Jean-Paul, Vanessa Incontrada. La serata finale premieremo due maestri del cinema mondiale: Luc Besson e Sergio Castellitto. Quest'ultimo lo corteggiamo da anni. Finalmente siamo riusciti a coinvolgerlo: lavora continuamente, è sempre davanti alla macchina da presa. Sono soddisfatto in particolare di una piccola iniziativa collaterale. Noi premiamo il cinema in generale, non soltanto la commedia. E quest’anno celebreremo come produttore dell’anno per il sociale Guglielmo Marchetti per il film su Giulia Cecchettin (Se domani non torno, ndr). È un'opera davvero notevole, tratta dal libro scritto da Gino, il papà di Giulia. Non si sofferma sull’assassino o sul fatto di cronaca, ma racconta com’era lei e cosa è successo alla sua famiglia. È molto toccante. Consiglio a tutti di andare a vederlo. Di solito, in una storia del genere, si tende a puntare sul momento brutale dell’omicidio. Qui, invece, si è lavorato sui sentimenti, con Filippo Timi, un attore straordinario e un grande amico. Sarà un altro momento speciale. E poi c'è un gemellaggio con il comune di Sanremo. Faccio i complimenti a Sanremo perché finalmente ha una bella manifestazione. E ogni riferimento al Festival è puramente voluto!".