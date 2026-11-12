Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sempre più innamorati
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Lo showman si racconta e lancia la 23ª edizione del Montecarlo Film Festival, facendo il punto sullo stato della comicità, tra satira e attualità. E il suo futuro riparte dal teatro. Più un nuovo progetto ancora top secret
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Una carriera partita da Telebiella, nel lontanissimo 1972, quando aveva solo 18 anni, e decollata in una serie di successi, tanti, tutti nel segno della risata: da "Drive in" a "Striscia la Notizia", passando per i film dei Vanzina e l'amicizia con Mel Brooks. Oggi Ezio Greggio ha 72 anni, vive a Montecarlo, è padre di due figli maschi, Giacomo (che si occupa di fondi di investimento) e Gabriele (che ha seguito le orme paterne ed è attore e regista), ed è diventato di recente anche nonno. Ma nella sua vita c'è soprattutto un grande amore che non abbandona mai: quello per la commedia. Una format spesso "snobbato" dai grandi festival nonostante i successi al box office, ma a cui Greggio ha trovato un palcoscenico prestigioso ("una cattedrale per celebrare il cinema in tutte le sue forme", spiega) e ormai consolidato: quello del Montecarlo Film Festival de la Comédie, kermesse ideata nel 2001 con Mario Monicelli e che ha inaugurato la 23esima edizione l'11 novembre.
Come nasce questa passione per la commedia?
"Penso che la commedia e la risata siano terapeutiche. La commedia tratteggia storie attraverso cui si racconta anche tutto un Paese. Aiuta a sollevare il morale delle persone. Soprattutto in tempi come questi, tra notizie impellenti di cronaca nera, politica, guerre. L’attualità oggi destabilizza, mentre la commedia dà serenità e uno sguardo più positivo sul futuro. Naturalmente mantiene anche un certo senso critico: da sempre guarda con ironia all’attualità e alla politica. Ho fondato il Festival con Mario Monicelli, che è stato il padre di questo tipo di racconto e ha narrato l’Italia del Dopoguerra in modo esemplare. Le commedie fanno bene alla salute".
Festival nato ben 23 anni fa.
"Mi ero reso conto che allora non esistevano festival dedicati alla commedia. Nessuna kermesse cinematografica ne parlava, la sosteneva o la accoglieva. Da lì è iniziata questa grande battaglia. Sono andato a parlare con il Principe Ranieri e il Principe Alberto e ho raccontato loro la mia idea. Si sono entusiasmati: ho detto che la commedia era vicina a Monaco, una città che fa sorridere e che ospita tante manifestazioni sportive e culturali. L’idea piacque subito e la accettarono. Il Principe Ranieri mi disse scherzando che dovevo promettergli però che, nel giro di pochi anni, saremmo diventati più grandi del festival di Cannes. Io, in ginocchio, risposi che in un paio d’anni l’avremmo battuta. Lui si mise a ridere e mi abbracciò. Poi venne alla prima edizione, e insieme ad Alberto assistette alla proiezione di un film. Da lì è partito tutto. Il primo anno andai anche alla Mostra di Venezia con un enorme tapiro, che portai a Marco Müller, allora direttore, invitandolo pubblicamente ad aprire alle commedie. Lui lo fece: Venezia fu il primo Festival a cominciare a ospitare commedie nella sua rassegna. Da lì è stato un crescendo. Oggi le commedie vengono sempre più apprezzate anche in altri contesti. Fino agli Oscar: Green Book, per esempio, del mio amico sceneggiatore e produttore Nick Vallelonga, era una storia vera con una forte componente di commedia nel racconto dell’italianità. È stata una grande soddisfazione vederla premiata con tre statuette (nel 2019, ndr)".
Quali sono le novità di quest'anno?
"Abbiamo film dall’Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e dalla Germania. Inomma, da mezzo mendo. Quest’anno abbiamo visto più di ottanta film per selezionare il programma, tra anteprime e titoli in concorso. Tutte storie straordinarie e attuali: parlano di intelligenza artificiale, di crisi di coppia e di famiglia: quest’anno apriamo il festival con il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Un weekend artificiale. A giudicare le opere in concorso, un giuria di grandi nomi, il presidente è il regista Fausto Brizzi. Poi Yvonne Sciò, Paul Belmondo, figlio di Jean-Paul, Vanessa Incontrada. La serata finale premieremo due maestri del cinema mondiale: Luc Besson e Sergio Castellitto. Quest'ultimo lo corteggiamo da anni. Finalmente siamo riusciti a coinvolgerlo: lavora continuamente, è sempre davanti alla macchina da presa. Sono soddisfatto in particolare di una piccola iniziativa collaterale. Noi premiamo il cinema in generale, non soltanto la commedia. E quest’anno celebreremo come produttore dell’anno per il sociale Guglielmo Marchetti per il film su Giulia Cecchettin (Se domani non torno, ndr). È un'opera davvero notevole, tratta dal libro scritto da Gino, il papà di Giulia. Non si sofferma sull’assassino o sul fatto di cronaca, ma racconta com’era lei e cosa è successo alla sua famiglia. È molto toccante. Consiglio a tutti di andare a vederlo. Di solito, in una storia del genere, si tende a puntare sul momento brutale dell’omicidio. Qui, invece, si è lavorato sui sentimenti, con Filippo Timi, un attore straordinario e un grande amico. Sarà un altro momento speciale. E poi c'è un gemellaggio con il comune di Sanremo. Faccio i complimenti a Sanremo perché finalmente ha una bella manifestazione. E ogni riferimento al Festival è puramente voluto!".
Qualche giorno fa Christian De Sica ha parlato della commedia italiana, affermando che i Cinepanettoni oggi non si potrebbero più fare, perché la sensibilità è cambiata. Concorda?
"Personalmente sono contro tutto ciò che è politicamente corretto. La commedia, la satira, i comici devono essere liberi di raccontare le storie nel modo che ritengono opportuno. A teatro, nella vita e sullo schermo non guardo in faccia nessuno. Sennò è finita. Detto questo, può darsi che i Cinepanettoni abbiano fatto il loro tempo. Forse De Laurentiis non aveva più titoli da inventare: ha fatto Natale di qua, Natale di là, Capodanno di qua, Capodanno di là. A un certo punto le location sono finite: avrebbero dovuto girare un film Natale a casa De Laurentiis, perché era rimasto solo quel posto! Ci sono state anche commedie natalizie un po’ estreme, con un’esasperazione totale. Io non ho partecipato a quella fase: ho preso parte a Yuppies, Montecarlo Gran Casinò e Vacanze di Natale girato a Saint Moritz, film in cui la volgarità era molto contenuta. Yuppies, per esempio, è diventato un cult: la gente lo conosce a memoria, mi chiama Willy, come nel film, e mi cita le battute".
La commedia è un genere che non tramonta mai?
"Lo abbiamo visto anche con il grande successo di Checco Zalone: un uragano, straordinario. Come si fa a non andarlo a vedere o a non amarlo? L’ultimo suo film era fortissimo. Chapeau per i risultati che ottiene: fa bene al cinema, perché aiuta il pubblico a uscire di casa e ad andare in sala. Perché se ci sono bei film le persone vanno al cinema, e pure d’estate: abbiamo visto cosa è successo quest'anno con L'Odissea, la gente riempie le sale".
Quale è, se esiste, il tuo film preferito?
"Sono felliniano convinto. Consiglio di vedere un film di Fellini, uno qualsiasi, anche quelli meno amati. Se li guardi con attenzione, capisci la meraviglia del suo sguardo sul mondo e sulle città. Pensa a Roma: all’epoca fu un disastro, ma lo guardi ancora oggi e vedi che Roma, dopo cinquant’anni, è sempre la stessa città, con le sue fragilità. Poi c’è L’uomo delle stelle di Tornatore, con Castellitto: memorabile. E, se andiamo in America, chi non ha visto Frankenstein Junior di Mel Brooks dovrebbe recuperarlo. È come leggere la Divina Commedia o I Promessi Sposi!".
E finito il Festival?
"Ricomincio la tournée a teatro con Una vita sullo schermo - uno spettacolo che racchiude tutta la mia vita: dagli inizi in tv su Telebiella a Drive In e Striscia fino al cinema - quindi sarò in giro per l’Italia. Ti racconto un aneddoto: il mio produttore mi chiama e mi dice che abbiamo moltissime richieste, ma a volte siamo in imbarazzo perché ci invitano in cittadine piccole. Allora ho chiesto: Quanti posti ha il teatro?. Mi hanno risposto: Trecento, quattrocento. Ho detto: Va benissimo, andiamo. Sono nato in provincia e mi piace portare anche lì la mia storia. Sono due ore di one-man show e perdo mediamente un chilo a ogni spettacolo. E poi ci sono altri progetti, ma per ora top secret: bisogna annunciarli al momento giusto".
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