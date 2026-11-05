A distanza di oltre 35 anni

Billy Crystal e Meg Ryan di nuovo insieme: la foto che fa sognare i fan di "Harry ti presento Sally"

A distanza di oltre 35 anni dall'uscita della celebre commedia romantica, i due indimenticabili protagonisti si sono ritrovati insieme

05 Nov 2026 - 15:54
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Billy Crystal e Meg Ryan, gli indimenticabili Harry e Sally, si sono ritrovati per uno scatto insieme, regalando ai fan un momento di pura nostalgia. Una reunion che, anche senza grandi annunci o anticipazioni, ha fatto subito parlare di sé. Perché quando si tratta di una delle coppie più amate della storia del cinema romantico, anche un semplice selfie può trasformarsi in un piccolo evento.

"Harry ti presento Sally" 30 anni dopo, ma cosa è successo ai volti di Meg Ryan e Billy Crystal?

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A condividere il momento è stato Crystal, protagonista di una delle commedie romantiche più iconiche di sempre. Nella fotografia, i due sono ripresi uno accanto all'altra, riportando immediatamente alla mente il legame speciale tra i personaggi che li hanno resi celebri in tutto il mondo. Per chi è cresciuto con le battute, le incomprensioni e le schermaglie sentimentali di Harry e Sally, rivedere insieme i due interpreti significa fare un salto indietro nel tempo.

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Harry ti presento Sally, un cult

 Uscito nel 1989 e diretto da Rob Reiner, Harry ti presento Sally è diventato negli anni un vero e proprio classico del genere romantico. Al centro della storia ci sono Harry Burns e Sally Albright, due persone molto diverse che si incontrano, si perdono di vista e finiscono per ritrovarsi più volte nel corso degli anni. La loro relazione, fatta di battibecchi, amicizia e sentimenti difficili da ammettere, ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura brillante e a un'alchimia irresistibile tra i protagonisti. Impossibile dimenticare alcune delle scene più celebri, a partire da quella ambientata al Katz's Delicatessen di New York, entrata nella storia del cinema.

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