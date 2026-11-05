Uscito nel 1989 e diretto da Rob Reiner, Harry ti presento Sally è diventato negli anni un vero e proprio classico del genere romantico. Al centro della storia ci sono Harry Burns e Sally Albright, due persone molto diverse che si incontrano, si perdono di vista e finiscono per ritrovarsi più volte nel corso degli anni. La loro relazione, fatta di battibecchi, amicizia e sentimenti difficili da ammettere, ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura brillante e a un'alchimia irresistibile tra i protagonisti. Impossibile dimenticare alcune delle scene più celebri, a partire da quella ambientata al Katz's Delicatessen di New York, entrata nella storia del cinema.