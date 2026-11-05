"Harry ti presento Sally" 30 anni dopo, ma cosa è successo ai volti di Meg Ryan e Billy Crystal?
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A distanza di oltre 35 anni dall'uscita della celebre commedia romantica, i due indimenticabili protagonisti si sono ritrovati insieme
Billy Crystal e Meg Ryan, gli indimenticabili Harry e Sally, si sono ritrovati per uno scatto insieme, regalando ai fan un momento di pura nostalgia. Una reunion che, anche senza grandi annunci o anticipazioni, ha fatto subito parlare di sé. Perché quando si tratta di una delle coppie più amate della storia del cinema romantico, anche un semplice selfie può trasformarsi in un piccolo evento.
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A condividere il momento è stato Crystal, protagonista di una delle commedie romantiche più iconiche di sempre. Nella fotografia, i due sono ripresi uno accanto all'altra, riportando immediatamente alla mente il legame speciale tra i personaggi che li hanno resi celebri in tutto il mondo. Per chi è cresciuto con le battute, le incomprensioni e le schermaglie sentimentali di Harry e Sally, rivedere insieme i due interpreti significa fare un salto indietro nel tempo.
Uscito nel 1989 e diretto da Rob Reiner, Harry ti presento Sally è diventato negli anni un vero e proprio classico del genere romantico. Al centro della storia ci sono Harry Burns e Sally Albright, due persone molto diverse che si incontrano, si perdono di vista e finiscono per ritrovarsi più volte nel corso degli anni. La loro relazione, fatta di battibecchi, amicizia e sentimenti difficili da ammettere, ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura brillante e a un'alchimia irresistibile tra i protagonisti. Impossibile dimenticare alcune delle scene più celebri, a partire da quella ambientata al Katz's Delicatessen di New York, entrata nella storia del cinema.