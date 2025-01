A dicembre 2024, Billy Crystal, in un'intervista al sito americano Today, ha detto: "C'è così tanto romanticismo in quel film", spiegando: "C'è anche così tanta confusione in quel film sulle relazioni, e questa è una situazione eterna per le persone. E i ragazzini oggi sono in quella fase della loro vita in cui potrebbero innamorarsi e chiedersi: 'È questa la cosa giusta?'. Ci sono voluti 12 anni a Harry e Sally per capirlo".