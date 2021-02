Extraliscio: “Portiamo il liscio nella modernità”

"Siamo consci di essere fuori moda, in qualche modo fuori gara, ma abbiamo già vinto per essere su quel palco", così Mirco Mariani, Moreno "Il Biondo" Conficconi e Mauro Ferrara, ovvero gli Extraliscio , raccontano, pieni di entusiasmo, la loro prima volta a Sanremo, dove gareggeranno tra i Big con la canzone “Bianca luce nera”. E presentano il loro album di inediti, che uscirà il 5 marzo, "È bello perdersi": "L'idea è quella di portare il liscio nella modernità", raccontano i tre membri della band.

E per renderlo possibile Mirco, Moreno e Mauro (voce di Romagna mia nel mondo) sono stati accompagnati da Davide Toffolo, l'uomo in maschera dei Tre Allegri Ragazzi Morti e fumettista rinomato, che ha reso per immagini la canzone sanremese e da Pacifico, che ha scritto a quattro mani con Mariani il testo: "Parafrasando i Blues Brothers, siamo in missione per conto del liscio".

"E' bello perdersi" è un doppio disco diviso in due parti: "È bello perdersi", dove il liscio incontra la musica elettronica dei Kraftwerk e la malinconia della morna di Capo Verde, e "Si ballerà finché entra la luce dell'alba", tra voglia di ballare e momenti più riflessivi per un omaggio alla tradizione del nostro Paese, andando verso la contemporaneità. Senza nessun complesso di inferiorità", raccontano.



"Il liscio è una musica rigorosa, per grandi musicisti con grande preparazione. Ma è anche antidivismo, musica altruista, a disposizione per il divertimento e l'abbraccio", aggiungono. "Un film, poi il festival... non avremmo mai pensato a qualcosa del genere", sottolinea Mirco Mariani: -. Evidentemente quando si fa musica sincera e vera è naturale che arrivino regali come questi. Il liscio ha vissuto un po' in disparte anche perché negli anni si è industrializzato, ha preso direzioni lontane dalla creatività iniziale. Noi cerchiamo di recuperare lo spirito della cantina. La nostra scommessa è rimanere fuori moda, ma anche unici".

Il film a cui fa riferimento Mirco è quello presentato a Venezia "Si ballerà finché entra la luce dell'alba. Extraliscio - Punk da Balera", presentato a Venezia e diretto da Elisabetta Sgarbi, produttrice del gruppo.

E con il loro "punk da balera" gli Extraliscio sono sicuri che riusciranno a far ballare tutti "finché entrerà la luce dell'alba".

