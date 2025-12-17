Ex-Otago festeggiano 10 anni di "Marassi" con un tour nei piccoli club

Dopo il mini tour invernale, la band tornerà a casa, nella città che li ha cresciuti e da cui tutto è partito. Il 16 luglio 2026 l’Arena del Mare di Genova diventerà il cuore pulsante di una grande festa dedicata a Marassi: una celebrazione collettiva, un viaggio nella memoria e nell’energia di un disco che ha cambiato la traiettoria del pop italiano. "Marassi è nato dal desiderio profondo di non fare un metro avanti, di restare lì, esattamente nel quartiere dove eravamo nati, dove avevamo la saletta e dove sono nate queste canzoni", raccontano gli Ex-Otago. "Volevamo celebrare l’assoluta e detonante normalità, illuminare per la prima volta una zona di Genova – e forse un linguaggio – a cui nessuno aveva osato avvicinarsi". Marassi, quartiere popolare segnato dal carcere e dallo stadio, diventa così simbolo della periferia genovese e, per estensione, di tutte le periferie possibili. Dopo i vicoli, il porto e le campagne raccontate da De André, Conte e Lauzi, gli Ex-Otago hanno scelto di glorificare – e a volte demolire – il proprio quartiere.