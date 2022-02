Eurovision, via a “Una Voce per San Marino”: favorito Achille Lauro

In gara in cerca di riscatto e favorito dai bookmaker c’è Achille Lauro, tallonato dal rapper Blind, inseguiti da Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis e dall’ex tronista Francesco Monte. Presidente della giuria Mogol e ospite speciale Al Bano.

Tra gli altri giurati ci sono Simon Lee (direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore e orchestratore), Clarissa Martinelli (speaker di Radio Bruno), Susanne Georgi (cantante danese ma andorrana di adozione) e Dino Stewart (managing director Bmg Italy). In gara oltre ai big anche diversi cantanti emergenti.



"Una Voce per San Marino - commenta il direttore generale Ludovico Di Meo - è una sfida che San Marino Rtv ha accettato con grande entusiasmo. Sarà anche il mezzo che porterà la Repubblica di San Marino nelle case dei tantissimi europei che seguono con passione l'Eurovision".

Il cantante vincitore del festival di San Marino avrà comunque un percorso ad ostacoli per accedere all’Eurovision. Non essendo San Marino tra le cinque nazioni (Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito) che per prime hanno sostenuto economicamente l’Ebu che organizza la kermesse, il candidato dovrà superare le semifinali per poi approdare sul palco del contest. L’Italia sarà rappresentata da Mahmood e Blanco vincitori del Festival di Sanremo. Vincitori dell’Eurovision dello scorso anno furono i Maneskin.

