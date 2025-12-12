Senhit conduce l'Eurofesta, primo festival dedicato a Eurovision con protagonisti delle ultime edizioni

La composizione della line-up è stata dettata da alcune variabili tra cui la scelta di puntata su gli artisti Eurovision più votati dagli Italiani, incrociando ricerche a sondaggi realizzati apposta sui social. Senhit - artista italiana di fama internazionale, è amatissima dagli Eurofan per le sue iconiche partecipazioni all’Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino. Tra le sue esibizioni memorabili, spicca quella del 2021 con il brano "Adrenalina", in collaborazione con Flo Rida, che ha regalato a San Marino uno dei suoi migliori risultati nella competizione. Nel 2025 Senhit è tornata all’Eurovision come ambassador e spokesperson di San Marino e ha celebrato i 15 anni del paese all’ESC con l’evento speciale “The Purple Night”, un concerto esclusivo che ha acceso i riflettori sulla storia eurovisiva sammarinese. Senhit condurrà la serata e ovviamente si esibirà anche lei.