Senhit conduce l'Eurofesta, primo festival dedicato a Eurovision con protagonisti delle ultime edizioni

Sabato 13 dicembre 2025 alla E-Work Arena di Busto Arsizio la prima edizione del Festival in cui si esibiranno protagonisti delle ultime edizioni dell'Eurovision Song Contest
Senhit (San Marino) © ansa
Eurofesta sta per arrivare con la sua prima edizione: la celebrazione live della musica europea ispirata al fasto e alla spettacolarità dell’Eurovision Song Contest, ormai programma di culto a livello globale, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo, dà appuntamento sabato 13 dicembre 2025 alla E-Work Arena di Busto Arsizio (VA), a soli 30 minuti da Milano. Eurofesta è un nuovo palcoscenico dedicato alla musica, all’inclusione e all’energia pop, il primo grande evento live in Italia che celebra lo spirito dell’Eurovision in chiave festival, un’esperienza unica che porta sul palco alcuni tra i più grandi protagonisti di Eurovision Song Contest degli ultimi anni.
La composizione della line-up è stata dettata da alcune variabili tra cui la scelta di puntata su gli artisti Eurovision più votati dagli Italiani, incrociando ricerche a sondaggi realizzati apposta sui social. Senhit - artista italiana di fama internazionale, è amatissima dagli Eurofan per le sue iconiche partecipazioni all’Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino. Tra le sue esibizioni memorabili, spicca quella del 2021 con il brano "Adrenalina", in collaborazione con Flo Rida, che ha regalato a San Marino uno dei suoi migliori risultati nella competizione. Nel 2025 Senhit è tornata all’Eurovision come ambassador e spokesperson di San Marino e ha celebrato i 15 anni del paese all’ESC con l’evento speciale “The Purple Night”, un concerto esclusivo che ha acceso i riflettori sulla storia eurovisiva sammarinese. Senhit condurrà la serata e ovviamente si esibirà anche lei.
LA LINE UP:
JJ - Controtenore straordinario, JJ ha riportato il trofeo dell’Eurovision 2025 in Austria dopo dieci anni grazie al brano "Waisted Love". Con la sua voce indimenticabile e uno stile che fonde musica classica e pop, ha conquistato l’Europa nel giro di una notte.
Kyle Alessandro - tra gli ospiti più attesi, ha rappresentato la Norvegia all'Eurovision 2025 con il brano "Lighter". Questo artista giovane e talentuoso ha conquistato moltissimi fan, e la sua popolarità continua a crescere anche dopo l'Eurovision. "Lighter" rimane ancora nella top 20 dei video dell'Eurovision più visti e ha raggiunto oltre 44 milioni di streaming.
Shkodra Elektronike - Beatriçe Gjergji e Kolë Laca si uniscono alla line-up della prima edizione di Eurofesta. Shkodra Elektronike ha rappresentato l'Albania all'Eurovision 2025 con il brano "Zjerm", conquistando l'8° posto: il miglior piazzamento per l’Albania negli ultimi anni e il terzo migliore di sempre.
Ziferblat - hanno rappresentato l'Ucraina all'Eurovision di quest'anno con il brano "Bird of Pray", classificandosi nella top 10. Vincitrice di numerosi premi musicali ucraini, la band si distingue per il suo stile musicale caratteristico e i testi toccanti.
Emmelie De Forest- vincitrice dell'Eurovision 2013 con il suo indimenticabile brano "Only Teardrops", ha incantato tutti con la sua bellissima voce e la splendida messa in scena, assicurando alla Danimarca la terza vittoria al contest. Si è anche distinta come cantautrice e co-autrice, tra gli altri, del brano britannico per l'Eurovision Song Contest 2017 "Never Give Up On You", interpretato da Lucie Jones.
Keiino - Il trio composto da Alexandra, Tom e Fred ha rappresentato la Norvegia all'Eurovision 2019 con la canzone "Spirit of the Sky", la più votata quell’anno dal pubblico. Il gruppo ha conquistato l'amore di tantissimi fan dell'Eurovision in tutto il mondo: del resto, il brano rispetta tutti i canoni della canzone perfetta per l'Eurovision: voci maschili e femminili, elementi etnici idealmente mixati con il pop, una melodia che fa ballare e cantare.
Efendi - ha rappresentato l'Azerbaigian nel 2021 con il brano “Mata Hari”, e la sua performance è tra le più memorabili dell'Eurovision degli ultimi anni. Avrebbe dovuto esibirsi, con il brano “Cleopatra”, già all'Eurovision Song Contest 2020 - edizione cancellata a causa del Covid, e quest’anno è stata protagonista di una suggestiva esibizione speciale all'Eurovision 2025, proprio con "Cleopatra".
Sunstroke Project - hanno rappresentato la Moldavia due volte all'Eurovision. Il loro brano del 2010, "Run Away" with Olia Tira, è diventato virale qualche anno dopo la loro partecipazione all'Eurovision e da allora ha ottenuto oltre 40 milioni di streaming sul canale ufficiale YouTube dell'Eurovision, ancora presente nella top 20 mensile dei video più visti dell'ESC.
Raiven - ha rappresentato la Slovenia all'Eurovision 2024 con il brano "Veronika" e ha incantato tutti con la sua straordinaria voce e la sua performance originale, contraddistinta dalla capacità di contaminare la musica lirica con pop ed elementi di elettronica.
Luke Black - ha rappresentato la Serbia nel 2023 con il brano "Samo Mi Se Spava". La sua canzone e la sua performance si sono distinte per la loro unicità all'Eurovision di quell'anno e non sono passate inosservate.
Aiko - ha rappresentato la Repubblica Ceca con il brano "Pedestal" nel 2024. Anche se non si è qualificata per la finale, ha ricevuto il premio "Non-qualifying show-stopper", considerata la miglior artista non qualificata dell'Eurovision 2024 secondo i voti dei fan dell'ESC.