Eros Ramazzotti duetta con Gin Lee, regina del pop asiatico

Da venerdì 8 novembre "Vale per sempre" , il nuovo brano di Eros Ramazzotti in duetto con la super star asiatica Gin Lee , si potrà ascoltare in tutto il pianeta. Il nuovo singolo tratto dal fortunatissimo album "Vita Ce N’è" arriva infatti in una nuova versione con la presenza della star orientale, vincitrice del premio Best Female Singer ai Metro Hit Awards e del Female Cantonese Singer of the Year ai Chinese Golden Melody Awards: due riconoscimenti che la rendono di fatto la regina del pop in Asia, dove si conta un volume di oltre 120 miliardi di streaming mensili.

In Vale per Sempre, Eros duetta con Gin Lee in un crescendo molto intenso, una ballad appassionata e pura che dà luce al valore delle promesse, che rimangono “dentro gli anni e i giorni tali e quali, senza farsi cancellare via”. Il brano sarà diffuso in due versioni, mandarino e cantonese.

Ramazzotti nella sua carriera ha sempre lavorato con artisti di fama internazionale, mettendo a segno hit mondiali con artisti del calibro di Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin e Joe Cocker, solo per citarne alcuni. Per Eros il duetto con Gin Lee è la prima collaborazione asiatica.

Eros è attualmente impegnato con il suo VITA CE N’E’ WORLD TOUR, nelle più belle e importanti arene di tutto il mondo e sarà nuovamente in Italia con gli ultimi appuntamenti italiani a partire dal 29 novembre (Rimini), per poi passare da Ancona (3 dicembre), Eboli (6 dicembre), per tornare a Roma il 6 dicembre dopo le 4 anteprime sold out, a Firenze (14 dicembre) , Livorno (17 dicembre), per poi chiudere la tranche italiana di live il 20 dicembre al Forum di Assago anche in questo caso, dopo le 4 anteprime milanesi di marzo. Nel 2020 Eros tornerà negli Stati Uniti, attraversando le principali città del Nord e Sud America, partendo da Bogotà e toccando New York, Toronto e Los Angeles, passando per Buenos Aires e Chicago.

