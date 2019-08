Eredità di Aretha Franklin, si fa avanti anche Obama: reclama un cappello iconico

Quando il 20 gennaio 2009 un’emozionata Aretha Franklin salì sul palco di Washington per cantare davanti a milioni di persone la patriottica "My Country ‘Tis of Thee" in onore del 44mo Presidente degli Stati Uniti, a rubare la scena fu il suo cappello, di lana grigia e con un enorme fiocco decorato con cristalli Swarovski, creato per lei da Luke Song. Secondo lo stesso designer, il cappello per volere della cantante sarebbe dovuto finire nella mani di Obama.



Dopo la morte della star e il ritrovamento di tre testamenti scritti a mano nella sua casa di Detroit, la divisione dell'eredità si è complicata. Ora un giudice di Oakland County ha disposto una perizia calligrafica sui manoscritti. Se sarà Obama a spuntarla, l'oggetto troverà casa nella biblioteca presidenziale che sarà costruita a Chicago.