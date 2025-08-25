L'attore parla quindi del grande dolore che sta probando: "Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore. Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita. Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno. Mamma, abbraccia forte Papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. In questo dolore immenso stringo Laura, Manuel e Nicolò, Federica e Angelica e la Tua Amata Peggy... la nostra famiglia è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato. Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata. Non vi dimenticherò mai, perché l’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai. Riposa in pace, mamma".