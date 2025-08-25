L'attore aveva rinunciato a uno spettacolo per starle vicino
E' morta la mamma di Enzo Salvi. Ad annunciarlo è lo stesso attore con un post sui social in cui esprime tutto il suo dolore. Pochi gironi fa il comico aveva rinunciato a uno spettacolo al Festival Euromediterraneo di Altomonte per stare vicino alla signora Bruna che era in fin di vita: "Un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato".
"Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero - scrive Enzo Salvi sui social - La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me. Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo Papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto. Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via…".
L'attore parla quindi del grande dolore che sta probando: "Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore. Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita. Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno. Mamma, abbraccia forte Papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. In questo dolore immenso stringo Laura, Manuel e Nicolò, Federica e Angelica e la Tua Amata Peggy... la nostra famiglia è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato. Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata. Non vi dimenticherò mai, perché l’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai. Riposa in pace, mamma".
Solo due gironi fa Enzo Salvi aveva rinunciato a partecipare a uno spettacolo per stare vicino alla mamma, in un video l’attore romano spiegava sui social le ragioni del suo forfait: "Amici di Altomonte con grande dispiacere devo comunicarvi che questa sera non potrò essere presente. Mia madre è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato. Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza e miei sentimenti. Spero di rivedervi presto e vi ringrazio per la vostra comprensione".
