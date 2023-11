Tgcom24

L'album Il vinile "Enzo Jannacci - Qualcosa da ascoltare - tra inediti e rarità" rende omaggio alla memoria e alla genialità di Enzo Jannacci nel decennale della sua scomparsa, un anno importante in cui si è ricordato il grande cantautore con un concerto evento al teatro Arcimboldi di Milano dal titolo "Jannacciami", con il docufilm di Giorgio Verdelli passato a Venezia 80 e con il tributo all’artista conferito dal Club Tenco con la Rassegna 2023 intitolata "Vengo anch’io".

Cosa contiene Come spiega Paolo Jannacci: "Il progetto fa parte di un lavoro di salvaguardia di nastri che avevo. Nastri di famiglia, professionali, non professionali, copie, che ho cominciato a salvare in digitale. Quando mi sono reso conto che c'era del materiale interessante ho pensato di farlo uscire. Certo, non pubblicherò mai registrazioni dove lui canta a me 'E la vita, la vita'. Un'operazione molto naturale, meno dal punto di vista emotivo. Ci sono cassette dove ci sono anche io, ma quelle rimangono chiuse dove sono: non c'è ancora abbastanza distacco emotivo per riprenderle in mano".

Registrazioni private e inediti Nel disco anche tre inediti lasciati da parte ai tempi ("Con le mani sopra il viso", "Non posso sporcarmi il vestito", "Il vestito dell'altro ieri"), il primo provino di un pezzo iconico come "El portava i scarp del tennis", la versione live con la band di "Les feuilles mortes". Sul lato B alcuni momenti per rivivere il Cabaret musicale jannacciano, compreso qualche titolo firmato dalla penna sagace di Dario Fo ("La luna è una lampadina" e "Un foruncolo"). "Ascoltando tutto il materiale, non ho scoperto niente che già non sapessi già di mio padre - racconta ancora Paolo -. Era un artista con un grandissimo rispetto per la musica, una riverenza quasi esagerata e rimproverava me, bambino, che avevo un rapporto ludico con lo strumento. Con il senno di poi è un atteggiamento fondamentale se vuoi avere una marcia in più dal punto di vista compositivo. Aveva un grande interesse per l'essenziale, per la storia, per il racconto. Mi è piaciuto capire come si muoveva agli inizi del suo percorso da cantautore, come posso esserlo io ora, con i provini, con i musicisti". E poi svela una scoperta sorprendente per uno come Enzo Jannacci: "ho trovato una versione alternativa de Il Tassì, e ho scoperto che si è fatto autocensura. Tra le cose che rimanevano nella macchina c'era anche una cinghia dei pantaloni... sparita poi evidentemente per il concetto di decenza di quel periodo".