Ennio Morricone, il maestro delle colonne sonore compie 90 anni

"Sono molto imbarazzato e commosso per questi festeggiamenti. Se continuo a parlare mi metto a piangere. Sono un compositore come tanti altri, qualcosa mi è andata bene e qualcosa meno bene. Ho fatto di tutto per fare bene, qualche volta il regista non era contento. Raramente, per fortuna, non lo erano. Ce ne sono stati solo due, un americano e un italiano", ha detto Morricone durante i festeggiamenti anticipati del suo compleanno organizzati dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Per rendergli omaggio, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito al concerto.

"Questo mio lavoro in genere è nascosto. Il lavoro del compositore esiste solo se qualcuno suona le sue musiche e le ascolta", ha proseguito Ennio. Aver firmato le musiche per circa 500 film gli ha dato fama e gloria, eppure dalle parole del grande autore traspare il rammarico per non veder apprezzate allo stesso modo le composizioni scritte al di fuori del cinema: "Spero che vengano eseguite un po' di più anche se quando uno muore in genere accade il contrario. Molti compositori mi hanno perdonato il 'peccato', ma io all'inizio mi vergognavo di scrivere per il cinema. L'ho tenuto nascosto a lungo".

Il maestro, che nel 2019 sarà di nuovo in tour, dove trova l'energia? "Mi piace tanto scrivere. E' l'unica cosa che so fare. Per i miei cento anni non so che cosa farò. Spero che il pubblico continui ad amarmi. Ogni film ha un giudizio diverso, il prossimo potrebbe essere una catastrofe per me come compositore. E quindi il pubblico potrebbe dire: ma chi è questo? L'esame si fa ogni volta". Il maestro dimostra di vivere serenamente questo traguardo speciale: "Non ho rimpianti. E' andata bene".