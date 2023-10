Il disco autobiografico, un viaggio musicale che è la raccolta delle immagini, dei colori e delle emozioni sentite, si piazza in cima ad una classifica che tra new entry e ripiazzamenti, rimescola l'ordine delle preferenze del pubblico. E fa piangere la cantante che appena scopre di essere prima si lascia andare alle lacrime.

Quando le è stato comunicato di aver debuttato alla prima posizione si trovava a un firmacopie a Milano e ha reagito così: "Ma è vero? No, dai, no", coprendosi gli occhi con le mani per nascondere le lacrime di gioia. Poi ha festeggiato con i fan e lo Champagne.

La classifica della settimana Al secondo posto in classifica si posiziona infatti un'altra new entry: Bad Bunny è uscito con Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. E' il quinto album in studio solista del rapper e cantante portoricano che segue il grande successo di Un verano sin ti, disco record dello scorso anno. Terzi in classifica si piazzano Guè Pequeno e Marracash che, dopo 8 settimane dall'uscita, tornano a scuotere la scena musicale italiana con il lor album Santeria: l'Lp risale infatti dalla quindicesima posizione in classifica al terzo posto sul podio della hit.

Tedua scende A scendere nelle posizioni Tedua passa dal secondo al quarto posto, ma dopo ben 20 settimane dall'uscita, come Geolier che, pur scendendo dal quarto al quinto posto, si mostra saldo in classifica dopo ben 41 settimane dall'uscita de Il coraggio dei bambini, atto II. Seguono al sesto posto Baby Gang con l'Innocente che risale dalla 28/a posizione a 21 settimane dall'esordio, e poi al settimo, dal terzo in classifica, Annalisa (E poi siamo finiti nel vortice) uscito tre settimane fa.