Emma apre il tour nei palazzetti con un bagno di folla al Forum

Dal punto di vista visivo al concerto non manca nulla per un ambiente ampio come un palazzetto: a fare da sfondo ci sono tre maxi schermi sui quali scorrono per tutto il tempo visual che costruiscono una scenografia cangiante, mentre un corpo di ballo di sei elementi arricchisce alcuni brani con le coreografie di Macia Del Prete. Ma il vero cuore del concerto è la band, con una sezione ritmica robustissima (Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria), le chitarre di Raffaele Rufio Littorio sempre in primo piano e le tastiere di Christian Rigano a cucire il tutto. Una band duttile, che innerva di vibrazioni rock la prima parte dello spettacolo ma è pronta a cambiare pelle quando si passa al repertorio più urban, dove arrivano anche gli ospiti della serata: Tony Effe per "Taxi sulla luna", Lazza per "Amore cane" e Fabri Fibra per una tellurica versione di "In Italia". Prima c'erano stati Olly e Jvli per "Ho voglia di te". Ma a differenza di altre situazioni anche le ospitate non danno la sensazione di essere espedienti posticci per rendere appetibile uno spettacolo a un pubblico più ampio possibile: la protagonista resta Emma e chi le si affianca non fa che da ciliegina sulla torta. Questo ritorno ai palazzetti di Emma è insomma la certificazione non solo di una ritrovata centralità, ma anche della maturità di una cantante che ha ormai consolidato il suo posto nel panorama musicale italiano. Si replica il 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 17 al Palafiorio di Bari.