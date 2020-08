Emma: "Sono definitivamente fuori dalla malattia"

Non ama piangere Emma Marrone. Non lo ha fatto neanche quando ha subìto ben due interventi. Ma come racconta al settimanale "Grazia" che le dedica la copertina l'ultima volta che lo ha fatto è stato per gioia. Quando ha scoperto di "essere definitivamente uscita dalla malattia". In quell'istante l'artista è "morta e risorta".