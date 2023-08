Intanto da venerdì 1 settembre la cantante salentina ne propone un assaggio con il singolo "Iniziamo dalla fine". Ma le gradite sorprese non sono finite. A partire da novembre per festeggiare e presentare in modo speciale questo nuovo capitolo musicale della sua carriera l'artista ha deciso di presentare al suo pubblico "Souvenir" con 15 speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini musicali in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni del nuovo album.

L'annuncio social e la cover "Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama Souvenir e non vedo l'ora che sia tutto vostro"; così Emma annuncia ai suoi fan su Instagram l'arrivo del prossimo disco svelandone la cover: "Non posso ancora dirvi la data esatta ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre... da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell'anno)".

Il singolo fuori venerdì 1° settembre “Iniziamo dalla fine” è il singolo (il secondo pubblicato) che ci avvicina definitivamente al nuovo disco di Emma e prosecuzione di un viaggio iniziato in primavera con “Mezzo Mondo”. Il brano, scritto dalla stessa cantautrice insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è stato l'ultimo brano del disco ad essere chiuso e anche per questo, simbolicamente, si è deciso di ripartire proprio da qui, dal finale, per provare a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario questo meraviglioso viaggio che ha dato vita all’album.





Emma ringrazia in lacrime i fan Nelle sue storie Instagram Emma si mostra in lacrime e ringrazia commossa i fan per l'affetto e i commenti positivi ricevuti dopo l'annuncio dell'uscita dell'album e del tour in Italia. La cantante si è lasciata andare ad un pianto liberatorio dicendo: "Mi stavo ca*ando sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l'ora di esibirmi, sono troppo emozionata. Siete stupendi e vi voglio bene. Mi state dando una carica pazzesca".

Il tour nei club L’idea di “Souvenir in da Club”, nasce dal desiderio della cantante di offrire una vera e propria esperienza sensoriale per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico. Saranno 15 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre.

Queste le tappe previste:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE