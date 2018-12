Emma Muscat: "I classici di Natale sono il mio regalo per ringraziare i fan"

"All I Want For Christmas Is You", "Bianco Natale", "Oh Holy Night", "Have Yourself a Merry Little Christmas", "Let it show", "Santa Baby" e "White Christmas". Sono questi i brani natalizi scelti da Emma per creare una versione speciale del suo lavoro. Un'uscita che lei stessa aveva annunciato lo scorso 27 novembre, nel giorno del suo 19.mo compleanno. Emma ha 19 anni, è nata e vive a Malta. Ha cominciato a cantare a 5 anni e oggi si esibisce regolarmente nel suo Paese ma anche in Inghilterra e in Italia. Emma utilizza il canto per esprimere sé stessa e i suoi sentimenti: sul palco si sente più a suo agio che in (quasi) qualsiasi altro luogo sul pianeta Terra. Lei è una perfezionista convinta, è autocritica in maniera quasi inflessibile e preferisce, se può, dare una sua chiave di lettura a ogni brano che interpreta.

Per una cantante giovane come te un album natalizio è una scelta abbastanza insolita...

Il mio disco è uscito questa estate. Amo molto il Natale, da sempre è la mia festa preferita, e quindi volevo mettere le canzoni che più amo come regalo per i miei fan



Come hai scelto i brani d interpretare?

Alcune sono state cantante in italiano, altre in inglese. Per esempio "White Christmas" è anche nella versione "Bianco Natale" perché io non ho mai avuto un bianco Natale. Sono nata e vissuta a Malta e lì non nevica mai. Altre canzoni invece sono in inglese. Io adoro Michael Bublè, e molte versioni sono ispirate ai suoi classici natalizi.



Il tuo album è uscito a luglio. Come hai vissuto questi mesi?

La pubblicazione di "Moments" per me è stata un passaggio tanto imporante quanto emozionante. Per non parlare del fatto che poi ho girato quasi tutta l'Italia incontrando di persona i fan che venivano agli Instore. E' stato bellissimo.



Come passerai il Natale?

Passerò il Natale a Malta, e quindi anche quest'anno non sarà bianco. La neve l'ho vista solo tre volte nella vita. Quando la vedo per me è come un sogno di bambina.



Cosa vorresti trovare sotto l'albero?

Se potessi scegliere un dono direi una cosa che non esiste: un teletrasporto. Per poter viaggiare velocemente tra l'Italia e Malta. Io vivo ancora a Malta ma nell'ultimo anno sono stata quasi sempre in Italia, quindi è già un po' come se ci vivessi.



LE DATE DELL'INSTORE TOUR

8 dicembre Milano Mondadori Megastore (Via Marghera) ore 17:30

11 dicembre Torino Mondadori Bookstore (Via Monte di Pietà 2) ore 17:30

12 dicembre Lecce Mondadori ore 15

12 dicembre Taranto Mondadori c.c. Auchan Porte dello Jonio ore 18

13 dicembre Nola Bookstore C.C. Vulcano Buono ore 16