Emma Muscat e Biondo: "Cantiamo insieme per celebrare il nostro amore"

Siete legati da un rapporto sentimentale, ma invece dal punto di vista artistico come vi siete trovati a lavorare insieme?

Biondo: "Bene perché fondamentalmente siamo due opposti e come tali ci completiamo. Sia a livello di pensiero che di stile. A volte è più facile lavorare con chi è completamente diverso da te".

Emma: "In realtà avevamo già cantato insieme ad 'Amici' trovandoci molto bene, anche se realizzare una canzone in due è una cosa diversa".



Dopo questa crisi cosa avete scoperto l'uno dell'altra?

Biondo: "Più che altro è stata una lezione importante per capire cosa non sbagliare nel futuro. Dal punto di visto nostro l'abbiamo approcciata in modo tale che adesso sappiamo che non capiterà di nuovo".

Emma: "Stavamo vivendo una relazione a distanza, poi siamo andati a Milano per lavorare vivendo molto a contatto. In questo modo ci siamo conosciuti molto meglio, scoprendo anche lati dell'altro che magari avevano bisogno di tempo per essere assimilati. E avevamo bisogno anche dei nostri spazi. Per questo si è creata un po' di tensione":



Quanto hanno influito il gossip e alcune voci che sono circolate nei mesi scorsi?

Biondo: "Il nostro momento critico è stato acuito da tutte le storie non vere che mettevano in giro. Il testo della canzone ha un messaggio molto forte nel ritornello, dove si dice di spegnere tutte le chiacchiere e concentrarsi sulla persona che hai accanto".

Emma: "Qualche volta è necessario staccarsi un po' dal mondo dei social e pensare a se stessi. E' un mondo che spesso mi condiziona e mi fa male e ogni tanto ho bisogno di staccarmi".



Tornare alla vita di tutti i giorni dove contano le relazioni dirette...

Biondo: "Siamo artisti e alla fine quello che ci ispirano sono la vita reale e i sentimenti, non certo i social".



Quali progetti avete per il futuro?

Emma: "Stiamo lavorando entrambi ai nostri album. Intanto però quest'estate gireremo con questo singolo e con altri. E' da gennaio che sto lavorando al disco, sto scrivendo anche in italiano per la prima volta quindi è un traguardo molto impegnativo".



Pensate di poter ripetere la collaborazione tra voi due?

Biondo:: "Vediamo, essendo questa la prima volta siamo curiosi di vedere come questa verrà accolta. Ma perché no?".