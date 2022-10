Emma Marrone, il fratello giura come vigile del fuoco e lei indossa la giacca del papà

Festa in famiglia per Emma Marrone, che ha presenziato alla cerimonia di giuramento dei vigili del fuoco del fratello Francesco.

Con gli occhi lucidi per l'emozione, la cantante ha abbracciato il suo "Checco" insieme alla mamma Maria e per l'occasione solenne ha indossato la giacca del papà Rosario, scomparso un mese fa per la leucemia.