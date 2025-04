Emma Dante mette in scena la "danza della vita" in "Extra moenia", allegoria del nostro tempo

In scena 14 attori, una comunità, un coro, un insieme di corpi, che si muovono all'unisono in una danza, che rappresenta il cammino della vita.

"Danziamo, danziamo… altrimenti siamo perduti", scrive Emma Dante, citando la grande ballerina tedesca Pina Bausch.

Allegoria di un tempo, il nostro, in cui si accavallano orrori, ingiustizie e brutture, la regista affida alla danza, al movimento libero e casuale, un potere liberatorio e salvifico. E questo fanno sul palco i protagonisti di Extra moenia", anime "perse" che camminano, insieme, si scontrano, si incontrano, si separano per poi ritrovarsi e forse... salvarsi.

Dalla sveglia mattutina, in un crescendo animato di suoni, parole e gesti, si susseguono accadimenti legati al presente. C’è un ferroviere, c’è la donna ucraina che scappa dai bombardamenti, c’è il migrante che arriva dal Congo, c’è il militare che esalta la guerra, ci sono due innamorati che si promettono amore ma lei non si decide a sposarlo, c’è una famiglia religiosa, una donna iraniana, due calciatori del Palermo, c’è lo stupro del branco, il mercato, il lungo elenco dei divieti, c’è il grido di protesta e il canto di speranza. Tutti si ritrovano per strada, fuori dalle mura di casa, per vivere insieme le meraviglie e le miserie della vita.

Prima su un treno, poi in una piazza, in una chiesa, al bar, poi di nuovo per strada, al freddo, al caldo, in un posto non sicuro dove un attentato semina il panico fino ad arrivare al mare in un naufragio collettivo.