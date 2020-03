Emma celebra i 10 anni dal suo esordio: "Bello smentire chi diceva che sarei durata pochi mesi"

Usciva il 16 marzo 2010 il debutto di Emma Marrone , l'ep intitolato "Oltre". La cantante celebra i suoi primi dieci anni di carriera con una riflessione su Instagram: "Dal 16 marzo 2010 non mi sono più fermata. Le battaglie da combattere sono state davvero tante anzi forse troppe, ma le soddisfazioni sono state infinite", E poi si toglie anche un sassolino dalla scarpa: "È stato bello smentire chi si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io".

"Spero che questo sia solo il primo compleanno importante che di cose da dire e da dare ne ho pieni la testa e il cuore soprattutto per chi come me ha imparato a guardare Oltre... Buon compleanno a noi", ha scritto ancora su Instagram. La sua carriera è cominciata con questo disco uscito poco prima della fine dell'edizione di "Amici" di Maria De Filippi, che l'avrebbe vista vittoriosa. Intanto i fan sono in attesa di sapere se ci sarà davvero il grande evento previsto all'Arena di Verona il 25 maggio, giorno del suo compleanno.

Qualche settimana fa Emma è stata ospite a "Verissimo" dopo la pausa forzata che si è presa lo scorso autunno per curarsi da un tumore. "La musica è tutto quello che ho, ho lottato tanto per essere una cantante e non mi sento arrivata: ogni mattina mi sveglio e so che devo lavorare tanto", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

