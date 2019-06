Emma alla prova del cinema: sarà nel prossimo film di Gabriele Muccino

E' tempo di cambiamenti per Emma Marrone . La cantante, che ha appena compiuto 35 anni, non solo ha dato una svolta al suo look lasciando il biondo per un capello castano, ma si appresta anche a vivere un'importante e inedita, avventura professionale: sarà infatti nel cast de " I migliori anni ", il nuovo film di Gabriele Muccino . Per Emma si tratta della prima prova da attrice. "Voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità" scrive lei su instagram.

Il film, di cui sono appena iniziate le riprese a Roma, è la storia di quattro amici, Giulio (Favino), Gemma (Ramazzotti), Paolo (Rossi Stuart), Riccardo (Santamaria), raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l'intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l'Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti.



"Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata,ma anche tanto entusiasta ed eccitata - ha scritto Emma nel suo post -. Quando Gabriele Muccino me l'ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po' lo è... ahahahahahahah Ma ci voglio provare... voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me... e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali... ma adesso sapete il perché!".