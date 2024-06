Anche Martina ha pubblicato alcuni scatti del bebè, condividendo sui social tutta la sua gioia: "Una settimana fa alle 20:33 è nato il nostro cuore Romeo. Non esiste miracolo gioia ed emozione più immensa". Emis Killa ha poi voluto ringraziare infermieri e ostetrici: "Mi sento inoltre di ringraziare con tutto il cuore lo staff dell’ospedale Buzzi per il modo in cui ci hanno accolto/trattato per tutta la permanenza. Un grosso grazie anche ai nostri amici e alla nostra famiglia per l’affetto con cui si sono messi a disposizione in tutti i modi possibili”.