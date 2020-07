Emis Killa e Jake La Furia puntano sul "17", il primo album insieme

Dopo oltre 15 anni di carriera che hanno segnato la storia dell'hip hop italiano, Emis Killa e Jake La Furia , legati da uno stretto rapporto di amicizia, si uniscono per la prima volta in un progetto discografico. I due rapper annunciano a grande sorpresa " 17 ", il loro primo album insieme, in uscita a settembre. Il disco sarà anticipato dal singolo "Malandrino", che esce venerdì 24 luglio

Con oltre 20 dischi di platino all'attivo e hit che hanno segnato intere generazioni, hanno già collaborato nei brani di successo “Di tutti i colori”, “Non è facile”, “Fuoco e Benzina” e molti altri. Il duo rap è ora pronto a sorprendere il pubblico con le proprie rime.

"Quando mi avvicinai al rap italiano ero solo un ragazzino - scrive sui social Emis - pieno di conflitti interiori, di sogni, e di talento, anche se allora non lo sapevo ancora. I rapper che ascoltavo a quei tempi erano per me dei fratelli maggiori, chi più chi meno mi ha insegnato qualcosa, direttamente o no, nella musica e nella vita. Tra tutti però, Jake è quello che più mi motivò a provarci. Jake era, ed è, Il mio metro di paragone per migliorarmi. Jake è il rapper preferito dei tuoi rapper preferiti. Jake ha scritto le strofe più belle che io possa ricordare in diciassette anni di sta roba. Jake è Milano. Nonostante la mia ascesa, e il mio diventare 'uno del giro', ho sempre vissuto la sua musica da fan, anche dopo esserci conosciuti ed essere diventati molto amici. E da suo fan, oggi desideravo ascoltare un suo disco di quelli scritti con l’attitudine di strada, la stessa che mi ispirò diciassette anni fa".

