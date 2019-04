Eminem festeggia undici anni di sobrietà: "Ancora senza paura"

Undici anni di sobrietà. E' il traguardo che Eminem (al secolo Marshalla Mathers III) ha raggiunto volendo commemorare l'evento con un post sui suoi profili social in cui mostra la medaglia degli alcolisti anonimi che celebra gli anni di recupero. Ad accompagnare l'immagine c'è la frase: "Undici anni, ancora senza paura".

Il primo ricovero in clinica per disintossicarsi da sonniferi e tranquillanti risale al 2005. Due anni dopo il rapper si ritirò dalle scene dopo un ricovero d'urgenza per overdose di metadone. Eminem ha iniziato la sua lenta e difficile riabilitazione esattamente il 20 aprile del 2008. Una data importante, scandita ogni anno da una medaglia di sobrietà festeggiata sui social, e dalla sua musica.