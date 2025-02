Il regista di Emilia Perez: "Non parlo con Karla Sofia Gascon"

Per Karla Sofia tutto è precipitato quando sono emersi, grazie all'occhio vigile di una giornalista musulmano-canadese, tweet del 2020 e 2021 in cui lei se la prende con i musulmani in Spagna e la fede dell'Islam "da mettere al bando". Altri tweet contengono critiche al nero George Floyd ("un truffatore tossicodipendente") ucciso dalla polizia in Minnesota, ironie sullo spirito di inclusività degli Oscar ("un festival afro-coreano") e perfino un commento su Adolf Hitler: "Semplicemente aveva la sua opinione sugli ebrei". Non hanno aiutato Gascon spagnola le nuove esternazioni sui social e in una lunga intervista alla Cnn in spagnolo non concordata con lo staff. Ed ecco dunque che Karla Sofia non sarà il 7 febbraio ai Critics Choice Awards al fianco di Saldana, Audiard e Selena Gomez, né l'indomani rappresenterà Emilia Perez, come originariamente previsto, ai premi dei produttori.