Gascon, che è la prima attrice apertamente trans candidata agli Oscar, era inoltre entrata in polemica con la stessa cerimonia degli Academy nel 2021, anno in cui trionfò "Nomadland" di Chloé Zhao. "Sempre più spesso gli Oscar sono una cerimonia per film indipendenti e di protesta. Non so se ho visto un festival afro-coreano, una manifestazione del movimento Black Lives Matter o un 8M" aveva scritto, usando un'espressione (8 marzo) che in Spagna e in America Latina è associata a manifestazioni per i diritti delle donne e alla lotta contro la violenza di genere. "A parte questo è stato un brutto, brutto, brutto gala", aveva poi concluso.