Nessuna pietà ai Razzie Awards, che demoliscono i miti del cinema e affossano il gotha di Hollywood. "Joker: Folie à Deux" guida le candidature come peggior film, mentre Joaquin Phoenix e Lady Gaga sono in lizza come peggior attori. E non sono i soli. A far loro compagnia ci sono anche Cate Blanchett, nominata per la prima volta e Dakota Johnson.