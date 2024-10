Emidio Clementi e Corrado Nuccini per la prima volta a teatro: in scena con "Perché io non spero più di ritornare"

Lo spettacolo è un viaggio sospeso tra parole e musica che esplora l’altrove, un concetto "inteso sì come scoperta, ma anche come spaesamento", spiega Emidio e Clementi, che per la prima volta sale su un palco in veste di interprete teatrale. Emanuel Carnevali, T.S.Eliot e Sam Shepard raccontano di un luogo (e da un luogo) che non è il loro, che li rende stranieri (le camere d’albergo di Shepard, le strade di New York di Carnevali, il mare e il tempo di Eliot), ma di cui hanno bisogno per accendere la propria voce poetica e raccontare il mondo. Il titolo dello spettacolo ribadisce proprio quest'ambiguità: "Perché io non spero più di ritornare" è un verso di Guido Cavalcanti ma è anche l’incipit di "Mercoledì delle ceneri" di T.S.Eliot, in cui l’autore esprime il desiderio di un ritorno o forse, invece, il suo contrario.