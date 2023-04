Emidio Clementi e Corrado Nuccini, come suona l'immaginario americano di Sam Shepard

Emidio Clementi, frontman dei Massimo Volume e Corrado Nuccini, chitarrista dei Giardini di Mirò, tornano a collaborare per la terza volta.

Ecco quindi "Motel Chronicles" uscito per 42 Records in cui traducono e trasportano in musica alcuni estratti dell'omonimo capolavoro letterario dello scrittore, attore e drammaturgo Sam Shepard, premio Pulitzer per il teatro nel 1979 e autore della sceneggiatura del film "Paris, Texas" di Wim Wenders. Il disco è una fotografia spietata e crepuscolare degli Stati Uniti più profondi, quelli del Midwest, accompagnati da spoken word, note di archi, fiati e cori intrecciati che creano un minimalismo catartico.