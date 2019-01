I Giardini di Mirò ritornano con "Different Times"

Corrado Nuccini ha raccontato a Tgcom24 il presente della band emiliana.

Vent'anni di Giardini di Mirò: un nuovo disco che è un ennesimo passo in avanti, una biografia, un tour in Cina alle porte. Non siete rimasti fossilizzati su un'unico suono, siete maturati e siete ancora sui palchi. Cosa pensate del vostro percorso fino a qui e come vi sentite nel mondo musicale contemporaneo?

Dopo vent’anni cerchiamo di allontanare il concetto di “ancora” e stare sul presente considerando ogni disco come fosse il primo. In generale questo gruppo non mi ha reso ricco né famoso ma ha reso la mia vita più interessante e mi ha dato la possibilità di esprimermi coi dischi e coi concerti ma soprattutto è sempre stata un'ottima scusa per non fare sport.



Come è nato il nuovo disco?

"Different Times" nasce da due stimoli fondamentali, il tour dei quindici anni di “Rise And Fall of Academic Drifting” del 2016 che ci ha fatto capire che volevamo musica nuova e la possibilità di lavorare con Giacomo Fiorenza ed Emiliano Colasanti, due persone che ci seguono da tempo con cui siamo in totale sintonia. Da quel momento in poi circa un anno e mezzo di studio e una maniacale ricerca del suono giusto, speriamo di esserci riusciti. Sai, alla mia età, sprecare tempo è fatale.



Il tempo è un concetto chiave in "Different Times": perchè questo titolo e a quale suggestione lo lega alla copertina?

Prendi l’installazione di Torres, Perfect Lovers, due orologi da muro, uno accanto all’altro, che segnano la stessa ora, dopo qualche tempo le lancette iniziano a sfasarsi: sono questi i tempi differenti che diventano importanti nel disco. Quegli scarti che mettono l’unità del tempo sotto scacco, rendendoci unici ed attuali. Il legame con la copertina? Un senso di ostinato romanticismo che si trova in tutte le periferie del mondo che sia Roma o la Cina o i campetti di Cavriago dove due calci al pallone li abbiamo tirati anche noi.



Durante gli anni il vostro gruppo è stato senza un cantante (a parte per brevi periodi). Come avete scelto e come sono nate le collaborazioni (così eterogenee) sul disco?

I Giardini di Mirò nascono con un cantante a fine anni 90. Si chiama Giuseppe Camuncoli, meglio conosciuto come Cammo, oggi è un noto fumettista, impegnato con le matite e le chine per la Marvel e i supereroi. Il gruppo, in forma embrionale, nasce proprio da noi due all’Università di Lettere di Bologna. Quando Cammo ha proseguito con la carriera da disegnatore Io e Jukka abbiamo pensato di non sostituirlo, nel mentre uscivano i primi dischi post rock e cosi abbiamo preso quella via. Ben presto poi è tornata la voglia di avere delle voci e così via con gli ospiti. Chi chiamiamo? Quelli che ci piacciono e a cui va di essere "donatori" di voce.