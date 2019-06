Massimo Volume e Giardini Di Mirò, insieme per un minitour estivo

Due vere e proprie icone della musica indipendente italiana, Massimo Volume e Giardini di Mirò , divideranno il palco, condividendo un minitour esclusivo di quattro date. Si partirà il 25 giugno dal Teatro Romano di Verona, per poi sbarcare il giorno dopo (26 giugno) al Castello Sforzesco di Milano e il 7 luglio a Villa Ada a Roma. Finale alla Mole Vanvitelliana di Ancona il 28 luglio. Entrambe le band emiliane sono fresche di album nuovo (rispettivamente "Il nuotatore" e "Different Times" ), a cui è seguito un tour invernale.

Non è la prima volta che le strade di Giardini di Mirò e Massimo Volume si incrociano: nel 2001, quando i primi erano poco più che degli esordienti, Emidio Clementi partecipò da protagonista nel video di "Pet Life Saver". La collaborazione poi è continuata anche dal punto di vista musicale in "Malmoe", traccia contenuta nell'EP "The Soft Touch", che vede proprio Mimì alla voce.



Le due band sono legate da sempre da stima profonda e amicizia e oggi si ritrovano compagne di etichetta (42 Records). Nonostante la lunga carriera e il passare degli anni sono rimaste entrambe essenziali per il panorama nostrano, con il loro personale sguardo e e un'invidiabile coerenza.