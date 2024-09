A luglio 2023, Elton John ha detto addio al palco. "Sono stati 50 anni di gioia pura nel fare musica (...) è stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi, e siete stati assolutamente magnifici", ha detto l'artista britannico, 76 anni, cinque Grammy Awards e quasi 4.600 esibizioni in tutto il mondo, rivolgendosi ai milioni di fan, prima di cominciare a cantare alla Tele2 Arena di Stoccolma, in Svezia. Il Farewell Yellow Brick Road Tour è stata la serie di concerti con cui Sir Elton Hercules John ha deciso di dire addio alle esibizioni dal vivo. Un addio lunghissimo e ipertrofico fatto di più di 300 concerti, iniziato nel 2018 e, anche a causa del Covid, prolungatosi per cinque anni durante i quali l'artista inglese ha subito anche un'operazione all'anca. In realtà quella di Stoccolma è l'ultima tappa solo in senso cronachistico, perché il vero passo finale è stato il 24 giugno 2023 a Glastonbury, il festival inglese che è uno dei più importanti eventi rock del mondo. Qui, con ospiti e colleghi super famosi sul palco e in platea, Paul McCartney compreso, si é congedato dal suo pubblico nel modo più spettacolare, tornando anche a cantare "Pinball Wizard", il classico scritto da Pete Townsend per "Tommy" che aveva interpretato in modo clamoroso nel film diretto da Ken Russell.