Elton John, censurate in Russia scene di sesso omosessuale e droga in "Rocketman"

La notizia è stata confermata dal critico Iegor Moskvtin, che ha visto la versione originale di "Rocketman" al festival di Cannes. Secondo Moskvitin è stata anche censurata la parte in cui compare una foto di Elton John col marito, David Furnish. Il ministero della Cultura russo nega però tutto e sostiene che si tratti di una scelta del distributore.



Proprio pochi giorni fa in un'intervista a The Guardian Sir Elton John aveva dichiarato: "Volevano togliere dal mio film droga e sesso... ma fanno parte della mia vita"... La popstar non aveva fatto i conti con la Russia.