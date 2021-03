Elodie, prima artista femminile sulla copertina di Icon: "Le donne possono fare tutto, in tutti i campi"

"Io credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun'altra, questo mi rende felice", parola di Elodie , prima artista femminile protagonista della copertina del magazine maschile di moda e lifestyle Icon. La cantante è stata scelta dal direttore Andrea Tenerani come volto d'eccezione di un numero interamente dedicato alla musica, per tutto quello che l'interprete romana rappresenta oggi, un mix perfetto di classicità e contemporaneità.

Elodie ha fatto emergere le sue doti di show woman sul palco del Teatro Ariston durante l'esperienza di co-conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo. La cantante di "Andromeda" e "Guaranà" si è ispirata alle grandi donne del varietà televisivo del passato per dare vita a uno spettacolo in cui canto e ballo fossero complementari.

E' stata la donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020 ma ha mostrato il suo essere un’artista poliedrica in grado di raccontarsi non solo attraverso la musica. Al magazine si racconta in esclusiva: "Sto provando a fare una cosa che in qualche modo non c'è, lavorare su un modo di fare musica che in Italia non si vedeva da tanto tempo. È molto ispirato alle donne italiane dello spettacolo degli anni 60 e 70, quando il personaggio era importante tanto quanto la musica. È un modo di essere artista più a 360 gradi, dove la musica sposa la moda, un personaggio, un look, un'idea precisa di intrattenimento e di personalità".

E ha poi spiegato: "È bello ispirarsi a donne che hanno fatto grandi cose in questo Paese dal punto di vista artistico. Io ci tengo particolarmente e sto cercando di farlo, ovviamente con le mie potenzialità, le mie debolezze e i miei punti di forza".

Dagli obiettivi raggiunti nella musica, più di 600 milioni di stream totali collezionati sulle piattaforme, oltre 850 mila copie vendute tra singoli e album e quasi 300 milioni di view ottenute su YouTube, ai prossimi progetti, alla relazione con il rapper Marracash: "Io penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po' di fortuna. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme", rivela Elodie a Icon.

