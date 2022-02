Elodie e Davide Rossi, ritorno di fiamma tra baci e coccole

Dopo la fine della storia con Marracash , Elodie è stata paparazzata con il manager milanese ed ex modello Davide Rossi . Ma da novembre della "coppia" si erano perse le tracce. Tanto che la cantante per capodanno è volata alle Maldive in compagnia della sorella Fey. Ora il settimanale "Chi" pubblica le foto di loro due di nuovo insieme, con tanto di bacio.

"Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa - ha raccontato la cantante in una intervista a 'Grazia' - E comunque che cosa significa che sono la 'tua' fidanzata, che significa che quello è il 'mio' ex? Io odio le regole che impone la coppia...".

Non sarà il classico fidanzato, ma fuori da un ristorante milanese Elodie e Davide si coccolano, abbracciano e baciano...

