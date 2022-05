Elettra Lamborghini tra le statue di Madame Tussauds: eccola con la sua sosia di cera

Elettra è stata riprodotta fedelmente in ogni particolare, compresi piercing, tatuaggi maculati e l'anello di fidanzamento che la lega al dj olandese Afrojack. "Siamo identiche, pazzesco!" ha esclamato incontrando per la prima volta la sua sosia di cera.

"Sono davvero orgogliosa di essere stata scelta dal Madame Tussauds di Amsterdam come prima statua di cera italiana a posare - ha commentato -, è una grande emozione e soddisfazione al contempo. E' stato difficile stare in posa per così tante ore ma oggi posso dire che ne è valsa la pena, la statua è davvero impressionante, mi ritrovo in ogni suo dettaglio".

"Il nostro Team ha condotto molte indagini, con analisi social, ricerche Google e domande a campione ai visitatori prima di scegliere Elettra - ha affermato

Annemiek Dolfin

, Head of Marketing di Madame Tussauds Amsterdam spiegando i motivi che li hanno indirizzati sulla scelta della Lamborghini -. La sua eccentricità e il suo stile sorprendente la rendono un personaggio molto popolare tra il pubblico italiano oltre che la figura maggiormente richiesta per la rappresentazione di una propria statua di cera".