Elephants in The Room presentano il loro primo singolo "Done”

"Il brano nasce dall’idea del ritornello che riecheggiava nella mia mente". È così che gli Elephants In The Room "disegnano" il loro nuovo singolo, " Done ", di cui Tgcom24 offre il video in anteprima. “Abbiamo passato i mesi successivi a sperimentare diversi sound possibili - prosegue la band - e proprio da questa ricerca abbiamo conosciuto i ragazzi della MZK Lab con cui è nata una collaborazione fantastica pronta a dare valore alle nostre idee".

La storia della band nasce agli inizi del 2019 dall’incontro fra Daniele Todini, Emanuele Stellato ed Eric Borrelli, musicisti della periferia di Roma Nord. A legarli un’amicizia che risale sino ai tempi dell’adolescenza, quando i tre iniziano a sperimentare con diversi progetti musicali ritrovandosi in varie formazioni.

Suonano di tutto insieme, dal Punk-Rock, al Prog, al Funk, per arrivare a delle sonorità nettamente sperimentali che, in seguito, diverranno il vero e proprio collante e obiettivo della band nascente. Fare musica pop, per gli Elephants in the Room, significa aprirsi a mille influenze, con la cocente necessità di non restare attanagliati ad una comfort zone ideale, ma piuttosto con il desiderio di uscire fuori dalla stanza.

Nel 2020 iniziano la collaborazione con MZK Lab che li porta alla loro prima release ufficiale, "Done", appunto. Il brano, attraverso un arrangiamento curato perfettamente aderente alla voce cantata, racconta un momento di difficoltà, costruendone un’analisi soggettiva e consapevole; il protagonista, accompagnato da un’inesorabile solitudine, respira a pieni polmoni l’alienazione del vivere quotidiano. Separatosi da tutti i beni materiali e da tutti gli affetti stabili, inizia ad analizzare i propri sentimenti a riguardo, restando con un pugno di rimorsi tra le dita, accompagnati dalla totale perdita del controllo.

