"Edipo Re" a Venezia 81, Patti Smith incanta tra musica e parole

Nella stessa cornice, la Giuria Giovani - in collaborazione con Cà Foscari e la partecipazione di My Movies - composta da Davide Lorenzo Bignotti, Francesca Cerchiari, Chiara Guarino, Anita Incastori, Marta Pancino, Stefano Patrone, Emma Sist ha conferito il premio a "Sugar Island" di Johanné Goméz Terrero con questa motivazione: "Un film a metà strada tra finzione e documentario, crocevia di istanze sociali, politiche, di genere e storiche, che dà uno sguardo autentico e toccante sulla realtà di un popolo intento a riflettere sul suo passato per comprendere il suo presente con una forza del tutto universale". Il film racconta le traversie di un popolo che tramite il lavoro sulla propria terra ricerca un’identità personale per continuare ad autodeterminarsi. In via del tutto straordinaria, quest’anno lo stesso titolo "Sugar Island" riceve anche la menzione speciale della Giuria Ufficiale, resa possibile dal contributo di MyMovies che sosterrà la distribuzione in sala del film, offrendo tutto il supporto per la comunicazione.