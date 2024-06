Eddie Murphy prende in giro Bill Cosby: "Chi è il padre d'America, adesso?" | Lui reagisce su Instagram: "Sei uno schiavo di Hollywood"

La risposta del portavoce del comico, Andrew Wyatt, non si è fatta attendere. Wyatt ha pubblicato sul profilo ufficiale di Bill Cosby una lettera in cui critica Murphy per le battute e spiega come Cosby "abbia rotto le barriere di colore nell'industria dello spettacolo" in modo che Murphy e altri comici come Dave Chappelle e Kevin Hart potessero esibirsi.

Le battute di Murphy risulterebbero quindi "denigratorie", si legge nella dichiarazione: "Si potrebbe pensare che al signor Murphy sia stata concessa la libertà di lasciare la piantagione, in modo da poter prendere le proprie decisioni, ma ha deciso di vendersi di nuovo a Hollywood. Schiavo."